انت الان تتابع خبر في بغداد.. ممارسة أمنية مساء اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بأن القوات الأمنية ستقوم بممارسة أمنية مساء اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القيادات العليا حصلت موافقة بتنفيذ ممارسة امنية تتخلل انتشار القوات الامنية على الجسور وعدد من الطرق الرئيسية لجانبي الكرخ والرصافة"، مشيرا الى "قطع جزئي لبعض الجسور والطرق الرئيسية تحسباً من وقوع اي طارئ مستقبلا".

واضاف المصدر أن "الممارسة سيتم تنفيذها بعد الساعة الثانية عشر ليلاً".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، يوم غد الخميس، جلسة تتضمن فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية.