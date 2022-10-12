انت الان تتابع خبر الكاظمي يهنئ الطلبة بمناسبة العام الدراسي الجديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر، "أصدق الأمنيات بالتفوق والنجاح والسلامة لأبنائنا الطلبة في كل ربوع عراقنا الحبيب بالعام الدراسي الجديد".

وأضاف، "أنتم يا أحبائي أمل العراق في بناء مستقبل أفضل لكم ولأولادكم. ونشد على أيادي الملاكات التدريسية، ونشيد بجهودهم لبذل خبرتهم وعطائهم للطلبة خدمة للعِلم والأجيال".

