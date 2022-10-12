انت الان تتابع خبر روسيا تكشف نسبة انتاج النفط في 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء تصريح نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش مشاركته في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" المنعقد حاليا في موسكو.

وقبل ذلك أشار نوفاك إلى أن روسيا تعتزم في أكتوبر 2022 الحفاظ على مستوى إنتاج النفط عند مستوى 9.9 مليون برميل يوميا.



ووفقا لبيانات مجمع الطاقة الروسي فقد زاد إنتاج روسيا من النفط والمكثفات في العام 2021 بنسبة 2.2% مقارنة بالعام 2021 وبلغ 524 مليون طن.