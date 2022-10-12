انت الان تتابع خبر مع قدوم الأمطار شوارع مهددة بالغرق في النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لا يمر شتاء على مدينة النجف الا ويغرق حي او اكثر بسبب الأمطار والنفايات في شبكة التصريف او اعمال البناء المخالفة او ما تخلفه المشاريع العمرانية بحسب مديرية مجاري المحافظة.



وفيما أطلقت حملة لتهئية الشبكات المطرية قبيل موسم الأمطار يرى الاهالي ان الامر يحتاج تكاتفا من كل الدوائر ووعي من المواطن فضلا عن تفعيل الغرامات لتجنب غرق الشوارع في الشتاء.

وربما تكون دائرة المجاري الوحيدة التي لاتفرح بالمطر وتتحمل أخطاء الدوائر الساندة الاخرى.