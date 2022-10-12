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انت الان تتابع خبر عبدوها لأكثر من 75 عاماً... جنازة مهيبة لأنثى تمساح (صور) والان مع التفاصيل
وتتميز قصة "بابيا" بلحمة أسطورية وغالبًا ما يرويها السكان المحليون للزوار، ظهرت "بابيا"، وفقاً للروايات، في بركة مجاورة للمعبد بعد أن أطلق ضابط استعماري بريطاني النار على تمساح في المعبد عام 1945. واتضح أن أنثى التمساح هذه كانت نباتية وتتذوق كرات الأرز. وعند رؤية ذلك، بدأ الهندوس يعبدونها.
ورفض الأطباء البيطريون المحليون هذه الرواية (كونها نباتية)، قائلين إن البحيرة مليئة في الأساس بالأسماك والثعابين التي يمكن أن تتغذى عليها "بابيا"، والمعروفة أيضًا باسم "التمساح الإله". ومع ذلك، كان القرويون يصرون أنها نباتية حيث اعتادوا على "الاستحمام" في البركة دون أن تزعجهم.
ووفقاً لروايات السكان أيضاً، وتؤكدها بعض الصور داخل المعبد خلال النهار، عندما يطلب قسيس ما من "بابيا" المغادرة بأدب والعودة إلى البحيرة، كانت تصغي للأوامر جيداً.
وقبل لحظاتها الأخيرة، ظلت "بابيا" مختفية لأيام، ولم تظهر فكها أيضاً فوق المياه لتلتهم كرات الأرز التي كانت تأكلها مرتين في اليوم، مما أثار القلق لدى السكان. وقد تأكدت أسوأ مخاوفهم عندما شوهدت جثتها تطفو في البحيرة.
وبعد أن سحبها السكان المحليون من الماء، استعدت "بابيا" لجنازتها. وحضر مئات الأشخاص مراسم الجنازة قبل دفنها في أرض المعبد.
وتواجه "تماسيح المغر"، التي يمكن أن تعيش لمدة تصل إلى 80 عامًا، تهديدات في الهند بسبب تدمير موائلها الطبيعية واستخدام الأراضي للزراعة.