انت الان تتابع خبر بعد ليلة الثلاثاء.. تعرف على ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

ورفع تشيلسي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ميلان عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وبهذه النتيجة تأهل ريال مدريد حامل اللقب إلى دور الستة عشر قبل مواجهة رازن بال شبورت لايبزيج في ألمانيا في الـ25 من أكتوبر/ تشرين الأول.

ورفع الريال رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب كما رفع شاختار رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث.

وأحرز رازن بال شبورت لايبزيغ هدفين في الشوط الثاني بواسطة تيمو فيرنر والبديل إميل فورزبيرج ليفوز الفريق الألماني 2-صفر على مضيفه سيلتيك الاسكتلندي في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء وينهي آمال صاحب الأرض في بلوغ دور الستة عشر.

وتقدم شاختار بهدف سجله أولكسندر زوبكوف في الدقيقة الـ46 وتعادل الريال عن طريق أنطونيو روديغر في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

تأهل مانشستر سيتي لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات بعد تعادله دون أهداف مع مضيفه اف.سي كوبنهاجن يوم الثلاثاء رغم أنه لعب معظم فترات المباراة بعشرة لاعبين.

وهز جود بلينجهام الشباك ليمنح بروسيا دورتموند التعادل 1-1 مع ضيفه إشبيلية في المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء، ليتأهل مانشستر سيتي إلى أدوار خروج المغلوب بينما سينتظر الفريق الألماني لفترة أطول.

ويتصدر سيتي المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، وضمن مكانه في دور الستة عشر بعد تعادل إشبيلية 1-1 مع مضيفه بروسيا دورتموند؛ ما يعني أن فريق المدرب بيب غوارديولا سينهي المجموعة في أول مركزين بينما يتذيل كوبنهاجن الترتيب بنقطتين.

وفيما يأتي ترتيب المجموعة السابعة:



تعادل فريق باريس سان جيرمان مع ضيفه بنفيكا 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم سان جيرمان بهدف سجله كيليان مبابي في الدقيقة الـ40 من ركلة جزاء، وتعادل بنفيكا عن طريق جواو ماريو في الدقيقة الـ62 من ركلة جزاء.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 8 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام بنفيكا.

كما فاز فريق مكابي حيفا الإسرائيلي على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم،

وسجل هدفي مكابي حيفا عمر اتزيلي في الدقيقتين السابعة والـ42.

وحصد مكابي حيفا أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، وتوقف رصيد يوفنتوس عند ثلاث نقاط.

وفيما يأتي ترتيب المجموعة الثامنة: