انت الان تتابع خبر تعليق جديد لنصر الله بشأن ترسيم الحدود مع إسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف نصر الله: "في ملف الترسيم، نحن أمام ساعات حاسمة، ونحن كشعب لبناني ننتظر إعلان الموقف الرسمي من الرئيس اللبناني ميشال عون، وننتظر الموقف الرسمي من قبل حكومة العدو، وإن كان قيل إن رئيس حكومة العدو أعلن عن موافقته، ولكن المهم ماذا سيجري غدا، لأنه قيل أن هناك اجتماعا للحكومة".وقال: "بالنسبة لنا، نحن سننتظر المواقف الرسمية، وأقول لكم إنه في اللحظة التي تذهب فيها الوفود لتوقع في الناقورة، وبعد أن يحصل هذا التوقيع، نستطيع أن نقول إن هناك تفاهم حصل".

وتابع: "كلنا تابعنا خلال الأشهر والأسابيع الماضية التصريحات المتناقضة في كيان العدو والانقسامات الحادة والإهانات المتبادلة.. نحن لا نعلم ماذا يجري غدا وبعد غد.. نحن يجب أن نحتاط لأن هناك من يمكن أن يغير رأيه في كل لحظة، وكانت مفاوضات صعبة وعسيرة".



واستطرد قائلا: "من البداية قلنا إننا نقف خلف الدولة في موضوع المطالب اللبنانية، ودائما كنت أقول: "نحن بدنا ناكل عنب، واستخراج النفط عندما يقول المسؤولون اللبنانيون ويعلن الرئيس الموقف الرسمي المؤيد للتفاهم، بالنسبة للمقاومة تكون الأمور قد أنجزت، وإلى ذلك الحين يجب أن نبقى يقظين".

وأكمل نصر الله: "بالنسبة لنا في المقاومة بحرنا يمتد إلى غزة، وحين تتحرر فلسطين، لن نختلف مع إخواننا الفلسطينيين على حدودنا البحرية".