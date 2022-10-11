انت الان تتابع خبر بينها العراق.. بكين تذكر واشنطن بمخططها لتدمير 7 دول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واقتبس لي جيان عنوان تغريدته من كلمات كلارك: "عندما لا تمتلك سوى المطرقة فإنك سترى جميع الأشياء حولك مسامير".

ونشر خطاب كلارك في نادي الكومنولث في كاليفورنيا عام 2007 بعنوان "حان وقت القيادة" باسم الواجب والشرف والوطن، الذي يروي فيه كيف أن مسؤولا في هيئة الأركان في العام 2001 كشف عن مخطط استراتيجي سري لوزارة الدفاع الأمريكية لمهاجمة وتدمير 7 دول في غضون 5 سنوات.



وأوضح أن الدول المقصودة هي العراق وسوريا ولبنان وليبيا والصومال والسودان وإيران.

وأكد أن مسؤولي البنتاغون أنفسهم حينها لم يدركوا المتطلبات اللازمة لتنفيذ المهام العسكرية الملقاة على عاتقهم.

وغالبا ما يعلق لي جيان على سياسات الولايات المتحدة والغرب من خلال صور ينشرها عبر "تويتر"، حيث أشار في وقت سابق إلى سوء فهم واشنطن لمعنى عبارة "المجتمع الدولي" واتهمها بتشكل خطر حقيقي على البشرية جمعاء، كما وسخر من خطاب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ حول طبيعة الحلف الدفاعية.