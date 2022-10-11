انت الان تتابع خبر أنقطعت بهم السبل.. ثلاثة أطفال يعودون من تركيا الى بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان، إن "سفارة جُمهُوريَّة العراق في أنقرة وبالتنسيق مع مع مكتب وزارة الهجرة والمهجرين في أنقرة، قامت بتسهيل إجراءات عودة ثلاثة أطفال عراقيين، تتراوح أعمارهم من 7 – 10 سنوات، إلى مطار بغداد الدوليّ، بعد إنَّ تلقت معلومات عن فقدهم لعائلتهم في مدينة أسكي شهير التركيَّة".وأضاف البيان أنه "وحرصاً من السفارة على مُتابعة وصول الأطفال إلى السفارة في أنقرة ومن ثم عودتهم إلى بغداد، فقد أرسلت السفارة مسؤول مكتب وزارة الهجرة والمهجرين إلى مدينة أسكي شهير لاستطحابهم إلى السفارة، وعند وصولهم كان في إستقبالهم القائم بالأعمال المؤقت لجُمهُوريَّة العراق في أنقرة خليل إبراهيم محمود، حيث رحّب بهم وأستمع إلى قصتهم، ووجهة بإصدار جوازات مرور لهم بشكل عاجل جداً".

وأعرب القائم بالأعمال بحسب البيان عن "بالغ حزنه وأسفه للأطفال الثلاثة جراء فقدهم لعائلتهم"، مشيراً إلى أنَّ "السفارة أجرت إتصالاً هاتفياً مع عائلتهم في العراق من أجل تسليمهم لهم.



وتابع أنهم "سيصلون إلى بغداد على متن رحلة الخطوط الجوية العراقيَّة والمتوجهة من أنقرة إلى بغداد، اليوم الثلاثاء المُوافق 2022/10/11، المتوقع وصولها في تمام الساعة 11:00 مساءً برفقة مسؤول مكتب وزارة الهجرة والمهجرين في أنقرة".