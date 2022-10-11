انت الان تتابع خبر اجتماع برلماني مرتقب لحسم ملف الأبنية المدرسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، لثورة إصلاحية شاملة لتحسين الواقع التربوي وحسم ملف الأبنية المدرسية، فيما وجه بعقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل بين لجنة التربية النيابية ونقابة المعلمين.



وقال المكتب الإعلامي للمندلاوي، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " الأخير استقبل نقيب المعلمين عباس السوداني، وأعضاء النقابة، بحضور النواب (مصطفى سند، عادل الركابي) لبحث الواقع التربوي والاستماع الى المشكلات والتحديات التي تواجه شريحة التربويين".

وبحسب البيان، وأكد المندلاوي، أنّ "القطاع التربوي يعد واحداً من أهم القطاعات التي يجب دعمها وتغيير واقعها، باعتباره المحطة الأساسية لصنع المواطن القادر على بناء وخدمة وطنه، داعياً في الوقت ذاته إلى إطلاق ثورةٍ إصلاحيةٍ شاملةٍ لإنقاذ هذا القطاع من الأزمات التي يعاني منها والإسراع بتعديل قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين بما يسهم في تأمين تطلعات وحماية هذه الشريحة المهمة".

ووجه النائب الأول "بعقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل بين لجنة التربية النيابية ونقابة المعلمين لتبادل المقترحات والرؤى والاستماع إلى الاحتياجات التي تهدف إلى تغيير الواقع التربوي وحسم الجوانب الفنية والمالية لملف الأبنية المدرسية والاهتمام بشريحة المعلمين.