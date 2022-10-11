أبرزها ميلان ضد تشيلسي.. مواجهات اليوم في البطولة الاوروبية الأغلى

الخليج 365 – رياضة

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 11 -10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها، مواجهات ميلان ضد تشيلسي، وشاختار ضد ريال مدريد، وكوبنهاجن مع مانشستر سيتي ، وباريس سان جيرمان ضد بنفيكا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

