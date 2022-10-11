انت الان تتابع خبر أبرزها ميلان ضد تشيلسي.. مواجهات اليوم في البطولة الاوروبية الأغلى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-434778-638010637082507670.pngAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-10-11 | 07:35
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الخليج 365 – رياضة
تقام اليوم الثلاثاء الموافق 11 -10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها، مواجهات ميلان ضد تشيلسي، وشاختار ضد ريال مدريد، وكوبنهاجن مع مانشستر سيتي ، وباريس سان جيرمان ضد بنفيكا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.
تقام اليوم الثلاثاء الموافق 11 -10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها، مواجهات ميلان ضد تشيلسي، وشاختار ضد ريال مدريد، وكوبنهاجن مع مانشستر سيتي ، وباريس سان جيرمان ضد بنفيكا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.