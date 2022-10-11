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أبرزها ميلان ضد تشيلسي.. مواجهات اليوم في البطولة الاوروبية الأغلى

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-434778-638010637082507670.png

2022-10-11 | 07:35

أبرزها ميلان ضد تشيلسي.. مواجهات اليوم في البطولة الاوروبية الأغلى

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الخليج 365 – رياضة

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 11 -10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها، مواجهات ميلان ضد تشيلسي، وشاختار ضد ، وكوبنهاجن مع مانشستر سيتي ، وباريس سان جيرمان ضد بنفيكا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة 2022-2023.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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