انت الان تتابع خبر العشرات يتظاهرون في محافظة النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر محلي، اليوم الاثنين، بخروج عشرات المتظاهرين للمطالبة بإقالة قائممقام الكوفة بمحافظة النجف.

