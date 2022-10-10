انت الان تتابع خبر العشرات يتظاهرون في محافظة النجف والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر محلي، اليوم الاثنين، بخروج عشرات المتظاهرين للمطالبة بإقالة قائممقام الكوفة بمحافظة النجف.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عشرات المتظاهرين خرجوا اليوم للمطالبة بإقالة قائممقام الكوفة حمزة العلياوي".
ونقل المصدر عن المتظاهرين قولهم، إن "القضاء يعاني من نقص في الخدمات وسوء الادارة وكثرة البطالة وانتشار المخدرات"، مشيرين الى انهم "امهلوا العلياوي اسبوعاً واحداً لترك المنصب والا ستكون لهم خطوات تصعيدية".