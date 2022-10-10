انت الان تتابع خبر زاخاروفا: أساليب كييف تشبه أساليب عصابات "داعش" و"القاعدة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت زاخاروفا على حسابها في "تيليغرام": "أساليب إدارة الأمن الأوكرانية تذكرنا أكثر فأكثر بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين، لا عجب! الأسباب الجذرية لظهور هذه الجماعات هي نفسها.. العالم كله يعرف أن وحوش ما يسمى بثورة الميدان في كييف تغذوا على فطائر فيكتوريا نولاند الدموية".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كييف إدراج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وعدد من السياسيين والعسكريين الروس على "قائمة المطلوبين".

وفي شتاء 2014، زارت الممثلة الرسمية للخارجية الأمريكية آنذاك فيكتوريا نولاند ساحة الميدان في كييف، كدليل على دعم القوات التي قامت لاحقا بالانقلاب في أوكرانيا.

ووزعت نولاند السندويش والفطائر والبسكويت على المتظاهرين من أتباع النازية في كييف.

