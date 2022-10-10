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رونالدو يحتفل بهدفه الـ 700 : يا له من رقم جميل حققناه معا

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بغداد - ياسين صفوان - ونشر رونالدو، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة مجمعة له بقمصان مانشستر يونايتد وسبورتنج لشبونة ويوفنتوس وريال مدريد، وكتب عليها: "700 هدف مع الأندية.. يا له من رقم جميل حققناه معا".!

وأضاف: "شكرا لجميع زملائي وللمدربين والأندية والعائلة والأصدقاء وبالطبع جماهيري.. سنستمر متحدين".

وأحرز رونالدو الهدف رقم 700 خلال الفوز على إيفرتون بنتيجة (2-1) أمس الأحد، على ملعب جوديسون بارك، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الممتاز.

يذكر أن رونالدو يعاني هذا الموسم من الجلوس كثيرا على مقاعد البدلاء مع مانشستر يونايتد.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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