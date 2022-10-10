انت الان تتابع خبر خلال 24 ساعة.. إصابة 700 طفل بالقيء والإسهال في السليمانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بشدر عبدالله مدير مستشفى جمال أحمد رشيد في بيان ورد الخليج 365، "فقد ارتفع عدد الأطفال المرضى الذين تم إحضارهم إلى المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية"، داعياً المواطنين إلى "اتباع الإجراءات الاحترازية خاصة مع انطلاق العام الدراسي الجديد".

وقال عبدالله، "أدخل 137 طفلاً وسجل حوالي 70 طفلاً في قسم الأمراض المزمنة".

ولفت إلى أنه "تم إدخال الأطفال إلى قسم الطوارئ وراجع بعضهم في قسم الأطفال حديثي الولادة".

