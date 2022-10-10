انت الان تتابع خبر بارزاني يبحث مع السفير الألماني تقوية العلاقات وتشكيل حكومة خدمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير، بحث مع السفير الألماني في العراق، مارتين ييغر والوفد المرافق له، آخر التطورات السياسية في العراق بعد مرور سنة على الانتخابات العامة التي جرت في العاشر من تشرين الأول من السنة الماضية، والمساعي الرامية لتصحيح مسار العملية السياسية وتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة".وأثنى بارزاني، "على الدعم والمساعدات التي قدمتها ألمانيا للعراق وإقليم كردستان في الحرب على الإرهاب وتمديد تفويض القوات الألمانية في العراق وإقليم كوردستان، معبراً عن الشكر لألمانيا في هذا السياق، وبارك فخامته للسيد كلاوس شتراوس بمناسبة تسنمه مهامه الجديدة قنصلاً عاماً لألمانيا الاتحادية في إقليم كردستان آملاً له النجاح في مهامه".

وشدد الجانبان خلال اجتماعهما على، "تقوية علاقات إقليم كوردستان مع ألمانيا، وعلى أهمية استمرار مساندة المجتمع الدولي والدول الصديقة للعراق وإقليم كوردستان، وعلى تشكيل حكومة خدمية تستجيب لمطالب مواطني العراق، وبحثا أيضاً الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان والخطوات المستقبلية".

