انت الان تتابع خبر وفد نيابي برئاسة نائب رئيس البرلمان يصل رواندا - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لعبد الله في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وفدا من مجلس النواب برئاسة شاخوان عبدالله وصل إلى جمهورية رواندا للمشاركة في إجتماعات الجمعية العامة (145) للدورة 210 للإتحاد البرلماني الدولي والمجلس الحاكم الذي يعقد في العاصمة كيغالي لجمهورية رواندا ولعدة أيام".وأضاف البيان، ان "الوفد النيابي ضم (أرشد الصالحي، وحدة الجميلي، مضر الكروي، سهام الموسوي، عدنان الجابري، نجوى كاكي)، ونائب الأمين العام لمجلس النواب السيد صادق جمعة حميد".

وقال عبد الله بحسب البيان، "سيتم عرض ومناقشة ملفات ذات مستوى عالي من الأهمية منها : تحفيز العمل البرلماني لدفع عجلة التنمية المحلية والإقليمية للبلدان ودعم الديمقراطية وتعزيزها، والحلول السلمية للصراعات، فضلاً عن مشاركة الوفد في اجتماعات اللجان التنفيذية والدائمة واللجان الفرعية المعنية بالشفافية والمساءلة والإنفتاح".

