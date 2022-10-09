نائب: الخلاف الكردي أسهل من أي خلاف آخر

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بغداد - ياسين صفوان - اعتبر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الأحد، أن الخلاف الكردي أسهل من أي خلاف آخر، فيما أكد وجود تقارب بين الجميع.



وقال شنكالي خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "مرور سنة بعد إجراء الانتخابات ولم يتم إنهاء الاستحقاقات يدل على خلل في مجمل العملية السياسية".

وأضاف أن "الخلاف الكردي أسهل من أي خلاف آخر"، معرباً عن اعتقاده أن "المسألة لن تتأخر".

ولفت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الى أن "هناك نوعاً من التقارب بين الجميع"، مشدداً بالقول "نتمنى هناك حل قريب".

وكانت الانتخابات المبكرة جرت في العراق في 10 تشرين الأول 2021، إلا أنه لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة حتى الآن بسبب الخلاف السياسي.