انت الان تتابع خبر وفد أمني رفيع يصل إلى كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – امن

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، وصول وفد أمني رفيع إلى محافظة كركوك.



وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "وفداً أمنياً برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري وصل الى محافظة كركوك"، مبيناً، أن "الوفد يضم قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح ناصر العامري وعدداً من القادة الأمنيين وهيئات الركن".

وأضافت، أن "الزيارة تهدف الى الاطلاع على الوضع الأمني وتفقد جميع القطعات العسكرية وتقييم إجراءات التشكيلات والوحدات من الجيش والشرطة الاتحادية والأجهزة الأمنية العاملة بأمره المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك في محاربة داعش وفرض الأمن والاستقرار في محافظة كركوك".