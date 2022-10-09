انت الان تتابع خبر كل ما تريد معرفته عن جسر القرم.. هل سيقطع امدادات روسيا بعد تفجيره؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويبلغ طول جسر القرم 19 كيلومترا، ويمر فوق مضيق كيرتش، وهو الرابط المباشر الوحيد بين شبكة النقل في روسيا وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014.

وكان الجسر مشروعا رائدا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي افتتحه في احتفال كبير قاد خلاله بنفسه إحدى الشاحنات في 2018. ويتألف الجسر من طريقين منفصلين، أحدهما بري والآخر للسكك الحديدية.



والجسر فوق نقطة تمر منها السفن بين البحر الأسود وبحر آزوف الأصغر. وتم بناء الجسر بتكلفة بلغت 3.6 مليار دولار، وشيدته شركة يملكها أركادي روتنبرج، وهو حليف مقرب لبوتين.

والجسر مهم لإمداد شبه جزيرة القرم بالوقود والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات، ويقع في شبه الجزيرة ميناء سيفاستوبول الذي يُعد تاريخيا قاعدة لأسطول البحر الأسود الروسي.

كما صار الجسر طريق إمداد رئيسيا للقوات الروسية بعد أن العملة العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط، وأرسلت قوات من شبه جزيرة القرم للسيطرة على معظم منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا وبعض أجزاء منطقة زابوريجيا المجاورة.



وأعلنت روسيا استئناف حركة المرور على الممرات السليمة من جسر شبه جزيرة القرم، وأكدت مواصلة إرسال الإمدادات لقواتها، بينما اعتبرت الرئاسة الأوكرانية أن الحادث يشير لتفاقم الصراع بين الأجهزة الروسية.

وبثت وسائل إعلام روسية صورا من مدخل جسر القرم تظهر عودة حركة السيارات على الخط غير المتضرر جراء التفجير، كما أوضحت وسائل الإعلام أن ضباط الشرطة أكدوا أنه يُسمح بمرور عشر سيارات في المرة الواحدة للتمكن من إجراء التفتيش.

وانطلق قطارين في رحلتين منفصلتين من مدينتي سيمفروبول وسيفاستوبول في القرم، باتجاه موسكو وسانت بطرسبورغ، بعد توقف الرحلات صباح اليوم إثر التفجير.

ويتمتع جسر القرم بأهمية استراتيجية في حرب روسيا على أوكرانيا، ويقع الجسر فوق مضيق كيرتش الذي يربط بحر آزوف بالبحر الأسود أطول جسر في روسيا، ويبلغ ارتفاع الجسر خمسة وثلاثين 35 مترا عند قوسه المركزي، وستكون السرعة القصوى المسموح بها عليه مئة وعشرين 120 كلم في الساعة، وخُصص الجسر لعبور 14 مليون مسافر وحوالي 13 مليون طن من البضائع سنويا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن تلك القوات يمكن أن يتم إمدادها بالكامل من خلال الطرق البرية والبحرية القائمة.

من جهتها، قالت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل البحري والنهري إن الملاحة بمضيق كيرتش لم تتوقف، بينما نقلت وكالة تاس عن سلطات القرم قيامها بإنشاء ممر نقل بري من شبه الجزيرة إلى مناطق أخرى من روسيا عبر مناطق جديدة.

وفي الوقت الذي اتهم فيه رئيس مجلس ولاية القرم أوكرانيا بالمسؤولية عن الحادث على الجسر، أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أن الحادث ناجم عن تفجير شاحنة قرب قطار يسير على الجسر، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار.

وقالت لجنة مكافحة الإرهاب في بيان إن التفجير وقع في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت بشاحنة في الجزء الخاص بمرور السيارات من جسر القرم. وأضافت أنه نتيجة التفجير حدث انهيار جزئي في قسمين من طريق السيارات بالجسر، دون أن يتضرر قوس الملاحة البحرية في هذا الموقع من الجسر.

من جهتها قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن تدمير الطراد موسكو وجسر كيرتش هو إسقاط لما وصفته "لرمزين سيئي السمعة للقوة الروسية في القرم".

بينما نقلت وكالة رويترز عن ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني أن تفجير جسر القرم هو "البداية ويجب تدمير كل شيء غير شرعي".

وأضاف بودولياك في تغريدة على تويتر "إن كل شيء سرقته روسيا من أوكرانيا يجب استعادته.. ويجب طردها من كل المناطق التي احتلتها".

بدوره، قال أوليغ موروزوف نائب رئيس مجلس الدوما إن "حربا خفية تشن على روسيا وإن الهجوم الإرهابي المعلن منذ فترة طويلة على جسر القرم لم يعد مجرد تحد بل هو إعلان حرب بلا قواعد".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن إقدام نظام كييف على تدمير البنى التحتية المدنية يعد دليلا على طبيعته الإرهابية، وذلك في إشارة إلى حادث تفجير شاحنة فوق جسر القرم وتعطيل حركة المرور عليه. وأكدت زاخاروفا، عبر تلغرام أن "رد فعل نظام كييف بتدمير البنية التحتية المدنية يشهد على طبيعته الإرهابية".

ويُعدّ جسر كيرتش -الذي افتتحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مايو/أيار 2018 والممتد على طول 19 كيلومترا- مشروعا ضخما ومكلفا استغرق بناؤه عامين لربط روسيا بشبه جزيرة القرم، ويرمي إلى الحد من عزلة شبه الجزيرة بعد 4 سنوات على ضمها من قبل الاتحاد الروسي.

وأعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما أحال بموجبه صلاحيات تنظيم وتنسيق إجراءات حماية النقل عبر مضيق كيرتش إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وجاء في نص المرسوم: "تكليف جهاز الأمن الفيدرالي التابع للاتحاد الروسي بتنظيم وتنسيق إجراءات حماية عبور النقل عبر مضيق كيرتش، وجسر الشبكة الكهربائية بين الاتحاد الروسي وشبه جزيرة القرم، وخط أنابيب الغاز الرئيسي بين مقاطعة كراسنودور والقرم".

وأعلن المكتب الصحفي لهيئة السكك الحديدية في جمهورية القرم مرور أول قطار مكون من 15 عربة عبر خطوط السكك الحديدية بجسر القرم بنجاح بعد استئناف حركة المرور، التي كانت قد توقفت في وقت سابق اليوم إثر انفجار صهاريج وقود على متن قطار نتيجة هجوم من تدبير مخربين أوكرانيين.

وقال المكتب الصحفي لهيئة السكك الحديدية، في بيان، "بعد استكمال المرحلة الأولى من أعمال ترميم الجزء الخاص بخط السكك الحديدية في جسر القرم، مر عبره قطار مكون من 15 عربة بنجاح".