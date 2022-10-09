انت الان تتابع خبر المصرف العراقي للتجارة يعلن تخفيض فائدة قرض شراء السيارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تقرر تخفيض فائدة قرض (سيارتي) من (8%) الى (5%)"، مؤكدا "شمول جميع المواطنين موظفين او غير موظفين للتقديم على هذا القرض لاغراض شراء السيارات".واضاف، "تم الغاء شرط الكفيل لموظفي الملاك الدائم الموطنة رواتبهم لدى المصرف العراقي للتجارة"، داعيا "المواطنين الى مراجعة مقرات الشركات المتعاقدة مع المصرف لغرض اختيار السيارة واستلام كتاب ترشيح السيارة المختارة من قبل المواطنين".

كما دعا الى "مراجعة فرع المصرف لتقديم طلب منح القرض وتسليم كتاب ترشيح السيارة"، لافتا الى ان "مدة سداد مبلغ القرض (5) سنوات بفائدة تناقصية 5 بالمئة".

وتابع انه " للاطلاع على الية منح القرض ومقرات شركات السيارت المتعاقدة مع المصرف زيارة موقعنا الالكتروني".

