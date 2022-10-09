انت الان تتابع خبر انهيار جبل في السعودية بسبب الأمطار (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت "سبق" إلى أن فرع وزارة النقل بعسير واصل أعمال الصيانة ورفع الانهيارات الصخرية التي شهدتها عقبة "امحلج" شمال مركز قنا بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة أمس الأول، التي نتج منها انهيار جزء كبير من الجبل المحاذي للطريق، ما تسبب في إغلاقه، حيث أن فرق ومعدات النقل بالمنطقة كانت قد باشرت الحالة فور وقوعها، وسط استمرار الجهود لإزالة الانهيارات الضخمة في محاولة منها لإعادة فتح الطريق، وإبعاد مكامن الخطر.وبحسب "سبق" فإنه لم ينجم عن الحادث أية إصابات بشرية، فيما أوضح السكان أن عقبة "امحلج" المتضررة والعقبة الرديفة "غميضن"، اللتين توصلان إلى قرية الرفود، عادة ما تتعرضان للانهيارات مع تساقط الأمطار.