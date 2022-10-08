انت الان تتابع خبر الخدمات البرلمانية عن قانون العشوائيات: لدينا جملة اعتراضات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت حسن في حديث لبرنامج بالمختزل على فضائية السومرية، إنه "تمت قراءة قانون العشوائيات خلال الدورات السابقة، ورئاسة البرلمان أدرجت قراءته خلال جلسة اليوم لكن دون عرضه على لجنة الخدمات"، مردفة: "طلبنا تأجيل القراءة لكن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي طلب إضافة التعديلات في وقت لاحق".وأضافت، "لدينا اعتراضات على قانون العشوائيات، وسيتم يوم غد إضافة جملة تعديلات على هذا القانون".

وتابعت، "إذا كان المواطن قادراً على دفع ايجار، فلماذا يتجه للسكن في العشوائيات؟".

وفي وقت سابق من اليوم، باشر مجلس النواب بالقـراءة الأولـى لمشـروع قـانون معالجـة التجـاوزات السكنية.

