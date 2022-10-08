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الديمقراطي يرد على مهلة الـ10 أيام ويكذب أمراً يخص تشكيل الحكومة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال النائب عن الحزب، شيروان الدوبرداني، خلال حديثه لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إنه "لا صحة لمنح الإطار التنسيقي مهلة 10 أيام من أجل حسم الأطراف الكردية لملف رئاسة الجمهورية".

وأضاف، أن "الكرد ليسوا سبباً في تأخر تشكيل الحكومة"، مبيناً أنه "لن تعقد جلسة للبرلمان تخص رئاستي الجمهورية والوزراء ما لم تتوافق الأطراف الشيعية وتحسم خلافاتها".

وتابع، أن "خلافات التيار الصدري والاطار التنسيقي اخرت حسم مسألة رئيس الجمهورية".

وأشار الدوبرداني، إلى أن "ائتلاف دولة القانون يؤيد مرشح البارتي ريبر أحمد لمنصب الرئاسة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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