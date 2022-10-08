انت الان تتابع خبر العراق يتحرك دولياً لوقف الاعتداءات على أراضيه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحلبوسي خلال جلسة اليوم في مجلس النواب، إن "العراق سيقدم خلال الاجتماعات الاتحاد البرلمان الدولي طلباً بإضافة بند طارئ للمطالبة بحفظ سيادة العراق ووقف الاعتداءات والتدخلات في شؤونه الداخلية للحصول على الدعم الدولي".

وافتتح رئيـس مـجـلـس الـنواب محمـد الـحلـبوسي، اليوم السبت، أعـمـال الجلســـــة للبرلمان للفصل التشريعي الثاني.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية، لمجلس النواب، ورد لـ الخليج 365، أن "الحلبوسي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم 3 بحضور 198 نائباً".