انت الان تتابع خبر وصفة اليوم.. تاكو الدجاج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مقادير تاكو الدجاج المقلي2 كوب زيت نباتي للقلي4 أفخاذ دجاج منزوعة العظم والجلد1 ملعقة صغيرة ملح2 كوب بقسماط بقسماط3 بيضات كبيرة مخفوقة1 كوب دقيق لجميع الأغراض

مقادير صلصة تونكاتسو

نصف كوب كاتشب



2 ملعقة صغيرة سكرربع كوب صلصة

مقادير سلطة الكرنب

½ ملفوف أخضر مقطع إلى شرائح رقيقة

نصف كوب مايونيز

1 ملعقة كبيرة خل

نصف ملعقة صغيرة ملح

للتقديم

8 تورتيلا طحين صغير بذور السمسم بصل أخضر مقطع إلى شرائح رفيعة أوراق الكزبرة الطازجة شرائح الليمون

- تحضير الدجاج

لتحضير الدجاج املئي مقلاة ثقيلة القاع ذات جوانب عالية بحوالي 1 سم من الزيت النباتي.

- تسخين الزيت

سخني الزيت على نار متوسطة حتى يصل الزيت إلى 180 درجة مئوية.



- وضع الدجاجضعي أفخاذ الدجاج على لوح تقطيع وغطيها بغلاف بلاستيكي.- تحضير الدجاجاضربي الدجاج بالجانب المسطح من مطري اللحم حتى تصبح كل الأفخاذ بين 6 مل و8 ملل سميكة.- تتبيل الدجاجعلى لوح التقطيع قومي بتتبيل الدجاج المفلطح من الجانبين بالملح.- وضع البقسماطضيفي البقسماط والبيض والدقيق إلى 3 أوعية ضحلة منفصلة.- غمس الدجاجغلفي كل قطعة دجاج بالدقيق وانفضي أي فائض ثم في البيضة ثم في البقسماط. اضغطي برفق على البقسماط في الدجاج لضمان طبقة سميكة ومتساوية.- قلي الدجاجاقلي الدجاج في الزيت الساخن لمدة دقيقتين تقريبًا لكل جانب حتى يصبح لونه بنياً ذهبي وينضج بالكامل، ضعي الدجاج المقلي على مناديل ورقية حتى يُصفى وتبليه بالملح على الفور.- تقطيع افخاذ الدجاجقطعي أفخاذ الدجاج إلى قطع بسماكة 8 مل ثم ضعي ما يقرب من نصف قطعة من الدجاج المقلي على قطعة تورتيلا.