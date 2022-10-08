انت الان تتابع خبر "نحتاج إلى وقت".. البارتي عن مرشح رئاسة الجمهورية: لم نتفق إلى الآن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) صباح صبحي، اليوم السبت، عدم توصل الأطراف الكردية الى اتفاق بخصوص مرشح رئاسة الجمهورية"، فيما بين ان الانسداد السياسي سببه عدم اتفاق الأطراف الشيعية على رئاسة الوزراء والكابينة الوزارية.

وقال صبحي في حديث لـ الخليج 365، ان "الصراع الشيعي - الشيعي ادى الى الانسداد السياسي وتدهور الأوضاع في البلاد"، لافتا الى ان "الانسداد السياسي سببه عدم اتفاق الأطراف الشيعية على رئاسة الوزراء والكابينة الوزارية".

وأضاف، ان "المشكلة الان ليست في الطرف الكردي بل في الطرف الشيعي الذي لم يصل الى اتفاق بشأن مرشحين للكابينة الوزارية وتشكيل الحكومة".

وبين النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ان "الأطراف الكردية لم تتفق الى الان حول مرشح لرئاسة الجمهورية، لكن هناك مفاوضات معلنة وتفاهمات مشتركة وهذه التفاهمات تحتاج الى وقت".

وأوضح صبحي انه "في حال توصل الاطراف الشيعية الى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة، فانه الكرد سيكونون جاهزين حول منصب رئيس الجمهورية".