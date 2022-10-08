انت الان تتابع خبر الصين تسجل قرابة 2000 اصابة بـ"كورونا" خلال يوم واحد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجلت الصين 1656 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 288 إصابة ظهرت عليها أعراض و1368 بدون أعراض.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 252638 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.



وسجلت العاصمة الصينية بكين سبع إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض ارتفاعا من خمس حالات في اليوم السابق، ولم تسجل أي حالات بدون أعراض.

وسجلت مدينة شنغهاي، المركز المالي الصيني، حالة إصابة واحدة مصحوبة بأعراض مثل اليوم السابق، و21 إصابة بلا أعراض ارتفاعا من 17 في اليوم السابق.