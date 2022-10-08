انت الان تتابع خبر توجيه امني بغلق ساحة التحرير وساحة الطيران وتنفيذ خطة الطوارئ في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "صدر توجيه امني بغلق ساحة التحرير ساحة الطيران تقاطع قرطبة وسط بغداد".

واضاف انه "تم التوجيه بعدم السماح بعبور العجلات والستوتات والتكاتك والدراجات النارية".



واشار المصدر انه "حسب توجيه القيادات العليا المباشرة بتنفيذ خطة الطوارئ بدءا من الساعة السادسة من صباح يوم غد".

وبين: "التاكيد على منع عبور اي "شفل او كرين" من خلال الجسور والتقاطعات والساحات لاي سبب كان".

واوضح المصدر ان "صدر التوجيه بان يكون القادة والامرين بكافة المستويات على رأس قطعاتهم".