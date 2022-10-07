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انت الان تتابع خبر الاعرجي يهنئ بالمولد النبوي: لنمضي بأمان وسلام والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال الاعرجي في تغريدة عبر تويتر، "محمد (ص) قدوتنا، محمد (ص) يوحدنا، 12 - 17 ربيع الأول أسبوع للأخوة الإسلامية".
وأضاف، "مناسبة عظيمة لنبي الرحمة ومؤسس التسامح وقبول الآخر، ماذا نقول بعد قول رب العباد: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ)".
وتابع الاعرجي، "فلنستلهم من نبينا الأكرم الرحمة والعدل والإنصاف والتضحية، لنمضي بأمان وسلام".
وأضاف، "مناسبة عظيمة لنبي الرحمة ومؤسس التسامح وقبول الآخر، ماذا نقول بعد قول رب العباد: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ)".
وتابع الاعرجي، "فلنستلهم من نبينا الأكرم الرحمة والعدل والإنصاف والتضحية، لنمضي بأمان وسلام".