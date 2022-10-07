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الاعرجي يهنئ بالمولد النبوي: لنمضي بأمان وسلام

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الاعرجي في تغريدة عبر تويتر، "محمد (ص) قدوتنا، محمد (ص) يوحدنا، 12 - 17 ربيع الأول أسبوع للأخوة الإسلامية".

وأضاف، "مناسبة عظيمة لنبي الرحمة ومؤسس التسامح وقبول الآخر، ماذا نقول بعد قول رب العباد: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ)".


وتابع الاعرجي، "فلنستلهم من نبينا الأكرم الرحمة والعدل والإنصاف والتضحية، لنمضي بأمان وسلام".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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