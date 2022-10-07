انت الان تتابع خبر نجم البرتغال يغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتعرض نيتو لإصابة في كاحل القدم استدعت مغادرته مباراة فريقه ضد وست هام في الشوط الأول.وكشف نادي وولفرهامبتون في بيانه عن تفاصيل إصابة نجمه البرتغالي في الكاحل والتي سيغيب على إثرها عن خوض نهائيات مونديال قطر 2022 مع منتخب بلاده.وذكر بيان النادي الإنجليزي: "تعرض بيدرو لإصابة في الكاحل أمام وست هام يوم السبت حيث تسببت في ضرر بالأربطة الجانبية".

وأضاف البيان: "بعد مزيد من التقييم ورأي الجهاز الطبي بالنادي هذا الأسبوع، من المقرر أن يخضع نيتو لعملية جراحية، وهذا يعني، للأسف، أنه لن يكون لائقا لخوض مباريات كأس العالم المقبل".

ولم يكشف وولفرهامبتون عن مدة غياب اللاعب عن الملاعب، لكن الإصابة التي تعرض لها النجم البرتغالي قد تبعده لعدة أشهر عن المستطيل الأخضر.

