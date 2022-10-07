انت الان تتابع خبر طلب يدها للزواج على المُدرّج فصفعته والسبب في الخاتم! (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي مباراة اجتمعت خلالها الحشود، لمشاهدة فريق تورونتو بلو جايز وهو يواجه فريق بوسطن ريد سوكس، لم يتوقع الجمهور أن ينتهي عرض ألكسندر كوردا للزواج من حبيبته نهاية مأساوية. وفي مقطع فيديو حصد أكثر من 250 ألف مشاهدة، شوهد، ألكسندر يتقدم لحبيبته بعرض الزواج، حاملا بيده خاتما مصنوعا من السكاكر.