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تيك توك التطبيق الأكثر تحميلاً في العالم.. وما هي ترتيب التطبيقات التي تلته

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بغداد - ياسين صفوان - تصدّر تطبيق "تيك توك" القائمة بـ 54 مليون تحميل، متفوّقًا على منافسه الأكبر "انستغرام" الذي تلاه بـ 47 مليون تحميل.

اللافت في هذه القائمة هو تطبيقات فيسبوك وواتساب وماسنجر فيسبوك وتليغرام تأتي بعد المتصدر تيك توك وانستغرام.

هذا وأتى تطبيق "googlesheets"و"google doco" في أسفل القائمة بـ25 وبـ24 مليون تحميل لكلّ منهما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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