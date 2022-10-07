انت الان تتابع خبر تيك توك التطبيق الأكثر تحميلاً في العالم.. وما هي ترتيب التطبيقات التي تلته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تصدّر تطبيق "تيك توك" القائمة بـ 54 مليون تحميل، متفوّقًا على منافسه الأكبر "انستغرام" الذي تلاه بـ 47 مليون تحميل.اللافت في هذه القائمة هو تطبيقات فيسبوك وواتساب وماسنجر فيسبوك وتليغرام تأتي بعد المتصدر تيك توك وانستغرام.

هذا وأتى تطبيق "googlesheets"و"google doco" في أسفل القائمة بـ25 وبـ24 مليون تحميل لكلّ منهما.