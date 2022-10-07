الذهب يتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ اذار الماضي

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بغداد - ياسين صفوان - واستقر مؤشر الدولار والعائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام بعد ارتفاعهما مساء.

ويركز المستثمرون الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي يصدر في وقت لاحق اليوم الجمعة، ويتوقع خبراء اقتصاد إضافة 250 ألف وظيفة في الشهر الماضي مقارنة مع 315 ألفا في أغسطس.



وبحلول الساعة 0551 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.1 بالمئة عند 1712.6 دولار للأونصة.

وصعدت الأسعار بنحو 3 بالمئة هذا الأسبوع بدعم من تراجع الدولار والعائد على سندات الخزانة بعد بلوغ أعلى مستوى في أعوام.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1720.40 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 20.56 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 918.38 دولار للأونصة. وخسر البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2247.62 دولار للأونصة.

