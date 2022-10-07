انت الان تتابع خبر وصول طاقم من "سبيس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأطلقت كبسولة كرو دراغون التي تحلق بشكل مستقل إلى المدار، الأربعاء الماضي، على متن الصاروخ سبيس إكس "فالكون 9"، الذي تم إطلاقه من مركز كينيدي للفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.ويتكون الطاقم من اثنين من رواد الفضاء الأميركيين في ناسا هما نيكول أونابو مان وجوش كاسادا بالإضافة إلى رائد الفضاء الياباني كويتشي واكاتا، ورائدة الفضاء آنا كيكينا، وهي أول روسية على متن مركبة فضاء أميركية منذ 20 عاما.

وتعد مشاركة كيكينا مؤشرا على استمرار التعاون الروسي الأميركي في الفضاء على الرغم من التوتر المتصاعد بين البلدين بسبب الحرب في أوكرانيا.

وانضمت كيكينا إلى بعثة "سبيس كرو 5" بموجب اتفاقية جديدة لمشاركة الركوب أبرمتها ناسا في يوليو مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" تتيح للبلدين مواصلة الطيران على المركبات الفضائية لبعضهما البعض من وإلىمحطة الفضاء الدولية.



قائدة الفريق مان هي أول أميركية من السكان الأصليين ترسلها ناسا إلى الفضاء.