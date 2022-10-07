انت الان تتابع خبر حملة لترحيل هالاند عن مانشستر سيتي.. ما القصّة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت صحيفة الميرور البريطانية: "إن حساباً باسم (Ten Hag's Reds!) قام بإعداد عريضة على موقع Change، لمنع هالاند من لعب كرة القدم في إنجلترا، ويأتي ذلك بعد أن سجل هالاند ثلاثية في مرمى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ".

وأضافت الصحيفة: "تمت تسمية العريضة باسم (عريضة لحظر إيرلينغ هالاند من كرة القدم لأنه ليس عادلاً) بالإضافة لوصف هالاند بأنه روبوت (إنسان آلي)".

وبحسب تقارير إعلامية إنجليزية فإنه حتى الآن قام أكثر من مليون و800 ألف مشجع في الدوري الإنجليزي من المواطنين البريطانيين بالتوقيع على عريضة لترحيل هالاند من إنجلترا وعرضها على البرلمان!!

وطالب مغرّد من هالاند، بالتوقف عن تسجيل الأهداف حتى لا يزعجوه. وقام مغرد آخر بدعم هالاند، قائلًا:" ستحطم كل الأرقام القياسية في كرة القدم، وأنا متأكد من ذلك، وأتمنى لك المزيد من التقدم والفوز"، ورد آخر "روبوت هالاند! هل أنت متأكد أنك من هذا الكوكب؟".

وانتقل هالاند، إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي المنقضي، قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، بعدما دفع السيتي قيمة الشرط الجزائي.

ويقدم هالاند، مع مانشستر سيتي، عروضًا قوية، حيث سجل فيالدوري الإنجليزي 2022-23، 14 هدفًا، وصنع 3 أهداف، خلال 8 مباريات، وسجل ثلاثة هاتريك في ثلاث مباريات على ملعب الاتحاد، كما سجل 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا 2022-23 خلال 3 مباريات.