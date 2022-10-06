انت الان تتابع خبر الخارجية التركية تعيّن سفيرًا جديدًا في إسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤولان قولهما: "وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو "قدم توجيهات لتورونلار، مساء الأربعاء، في إطار التعيينات الجديدة للوزارة في الخارج".

وشاكر أوزكان تورونلار دبلوماسي مخضرم تمتد خبرته إلى عقود، وشغل منصب القنصل العام التركي في القدس بين عامي 2010 و2013.



وكانت إسرائيل قد عينت بالفعل، في وقت سابق، إيريت ليليان سفيرة لها في أنقرة.وتوترت العلاقات بين تركيا وإسرائيل، منذ العام 2011، حين طردت أنقرة السفير الإسرائيلي في أعقاب غارة إسرائيلية، العام 2010، على سفينة المساعدات "مافي مرمرة" المتجهة إلى غزة، مما أسفر عن مقتل 9 أتراك.

واستؤنفت العلاقات الدبلوماسية الكاملة، العام 2016، وتبادل البلدان السفراء.

ثم تصاعدت التوترات مرة أخرى، العام 2018، حين قتلت القوات الإسرائيلية عددًا من الفلسطينيين الذين شاركوا في احتجاجات "مسيرة العودة" في قطاع غزة.



واستدعت تركيا جميع الدبلوماسيين- وأمرت المبعوثين الإسرائيليين بمغادرة البلاد.وتأتي التطورات الأخيرة بعد 5 أشهر من زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إلى أنقرة وكانت أول زيارة يقوم بها زعيم إسرائيلي إلى تركيا منذ العام 2008.