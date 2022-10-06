انت الان تتابع خبر بلاسخارت: الوضع السياسي في العراق متوتر وعلى حافة الهاوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الوضع السياسي في العراق متوتر وعلى حافة الهاوية. هذا ما احاطت به المبعوثة الاممية في العراق جنين بلاسخارت مجلس الامن الدولي في تقريرٍ توالت عليه ردود الافعال اولها من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.في إحاطة رمادية جدا، المبعوثة الأممية في العراق جنين بلاسخارت ومن داخل مبنى مجلس الأمن الدولي تفصل الوضع السياسي العراقي بتقرير يملؤه التشاؤم من عواقب الانسداد محذرةً القوى السياسية جميعا من استمرار الخلافات داعيةً كل الأطراف بلا استثناء للجلوس الى طاولة حوار حقيقي.

وبعد ساعات قليلة جدا من تقرير بلاسخارت ودعواتها إلى الحوار الشامل، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يغردُ مؤيداً تشخيص بعض النقاط كحالات الفساد لكنه وفي الدعوة إلى الحوار اشترط أن يكون التفاوض علنيا والاتفاق على حكومة بوجوه جديدة.



ما بين هاويةٍ حذرت منها بلاسخارت وشروط الصدر للحوار، الاطار يُبحر بسفينته ضد التيار ومصادرٌ سياسيةٌ تؤكد أن الاسبوع المقبل ستعقد جلسة برلمانية لاستكمال ما تبقى من استحقاقات دستورية.