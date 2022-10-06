الكشف عن نتائج المسح الاشعاعي لبناية الكرادة المنهارة

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

قامت الملاكات الفنية التابعة لمركز الوقاية من الاشعاع في وزارة البيئة، اليوم الخميس، بأجراء المسوحات الاشعاعية لموقع مبنى المختبر الوطني الطبي للتحليلات المرضية الذي تعرض للانهيار بمنطقة الكرادة في العاصمة بغداد.



وقال مدير عام مركز الوقاية من الاشعاع صباح الحسيني في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "منذ الساعات الاولى للحادث والذي كان استثنائياً نتيجة الخطورة الكبيرة التي شكلتها أنقاض المبنى المنهار، اظهرت نتائج القياسات والتقييم الموقعي الى عدم وجود اي مؤشر لتلوث أشعاعي وجميع النتائج ضمن حدود الخلفية الاشعاعية الطبيعية".

الحسيني اوضح ان "استجابة فريق CBRN للحادث يأتي ضمن خطط معدة مسبقاً متعلقة بالاستجابة والتصدي لمختلف حالات الطوارئ الاشعاعية المتصلة بحوادث CBRN في المجالات الصحية والصناعية والبحثية بالقطاعين الحكومي والأهلي".