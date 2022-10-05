اخبار العالم / اخبار العراق

"جدري القردة".. عقار جديد لعلاجه في هذه الدولة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر "جدري القردة".. عقار جديد لعلاجه في هذه الدولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقد تم تطوير العقار من قبل متخصصين في علم الفيروسات في مركز الأبحاث الحكومي "Vector".

ووفقا للتعليمات المرفقة مع العقار يمنع استخدامه لمن يعانون من حساسية لأحد مكوناته، وأصحاب حساسية اللاكتوز ومن يعانون من نقصه، ويمنع استخدامه للنساء الحوامل والمرضعات.


كما ويمنع استخدام العقار لعلاج الأطفال بسبب نقص البيانات الخاصة بفعالية العقار ومدى أمانه.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا