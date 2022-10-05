انت الان تتابع خبر ائتلاف علاوي بعد احاطة بلاسخارت.. "أمران لا بد من الإشارة لهما" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الائتلاف في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "يؤكد صحة ما تحدثت به بلاسخارت عن فساد وطائفية سياسية وضرورة ان يكون هنالك حوار وطني شامل لتجاوز الازمة لطالما دعونا اليه سابقًا"، لافتاً إلى أن تلك الإحاطة "شخصت بشكل واضح العديد من مشاكل ومعاناة الشعب العراقي، الا ان هناك امرين لابد من الاشارة لهما، الأول هو توجيه الاتهام لجميع القادة السياسيين، وهذا التعميم غير جائز".اما الامر الثاني، وفق البيان، فان "تلك الاحاطة لم تُشِر بشكل واضح للتدخلات الخارجية السافرة في الشأن العراقي، لا سيما التدخلات الامريكية والايرانية، كما تناست اتفاقهما المشترك لِوَأد العملية الديمقراطية في العراق عام ٢٠١٠ وسلب حق الشعب العراقي في اختيار من يمثله ويقوده آنذاك".

وجدد الائتلاف "وقوفه مع مجمل ما تضمنته تلك الاحاطة، وننتهز هذه الفرصة لنُثبّت موقفنا المبدئي مرةً أخرى فيما يخص موضوع الحوار الوطني وفق مبدأ لا غالبٍ ولا مغلوب يشارك فيه المتظاهرين السلميين والنقابات والاتحادات وممثلين عن النازحين تمهيداً لتشكيل حكومةٍ وطنيةٍ تأخذ على عاتقها اجراء انتخاباتٍ حرةٍ ونزيهةٍ بمفوضية انتخابات وقانون انتخابي جديدين".

