انت الان تتابع خبر النصر يتحدث عن "العمود الفقري" لحسم ملف الحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو الائتلاف، سلام الزبيدي، خلال حديثه لنشرة أخبار السومرية، إن "الانسداد السياسي لا زال مستمراً حتى اللحظة، والأمر يتطلب تقديم تنازلات من القوى السياسية لإنهاء جميع الخلافات"، مبيناً أنه "لا مؤشرات تدل على وجود إنفراجة قريبة وربما لن يحسم ملف تنصيب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة هذا الشهر".وفيما أشار إلى أن "هناك تشاورات لإقناع التيار الصدري بالعودة إلى طاولة الحوار وبحث مسألة تشكيل الحكومة"، أكد "تزمت الأطراف الكردية بمواقفها، وإصرار الحزبين الديمقراطي والاتحاد على مرشحيهما لرئاسة الجمهورية".

وتابع الزبيدي، أن "تنصيب رئيس جمهورية برضى جميع الأطراف يكون العمود الفقري لتشكيل الحكومة"، لافتاً إلى أن "أي اتفاق سياسي دون التيار سيكون صعباً، بل لن تستمر أي حكومة تشكل دون تأييد صدري".

