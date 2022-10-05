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الحرائق في العراق.. تسجيل 50 حريقاً خلال 24 ساعة

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 50 حريقاً خلال 24 ساعة في عموم العراق.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وزارة الداخلية وكالة الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي مديرية الدفاع المدني احصت واجبات الدفاع المدني المنفذة خلال 24 ساعه الماضي في عموم المحافظات".

 

وأضافت أن "عدد حوادث الحريق بلغت (50) حادث حريق"، مشيرة الى "عدم تسجيل وفيات أو إصابات بشرية نتيجة الحوادث".

 

ولفت بيان المديرية الى أن "واجبات معالجة القنابل غير المنفلقة بلغت (1) واجب".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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