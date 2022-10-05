انت الان تتابع خبر نائبة سويدية تقص شعرها تضامنا مع مهسا أميني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت عبير السهلاني، وهي عراقية المولد، من على منصة مقر البرلمان الأوروبي بستراسبورج في فرنسا، "إلى أن تتحرر إيران، سيكون غضبنا أكبر من الظالمين، وإلى أن تتحرر نساء إيران، سنقف معكن".

ثم أمسكت مقصا وكررت شعار التظاهرات الشهير "امرأة، حياة، حرية" بينما كانت تقص شعرها، ثم غادرت المنصة".



يذكر أن الشابة مهسا أميني، التي تنحدر من مدينة سقز الكردية في شمال غربي إيران، كانت توفيت في 16 ايلول (2022) بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران.

وقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب في البلاد، حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد الصارمة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.



ولعبت النساء دورا بارزا في تلك الاحتجاجات، ولوحت محتجات بحجابهن وحرقنه. كما شاركن بقص شعرهن في داخل إيران وجميع دول العالم.