انت الان تتابع خبر المسعودي: المواكب واهالي سامراء قدموا صورة جميلة لوحدة العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المسعودي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "وصل الى مدينة سامراء والتقى مع عمليات سامراء والدوائر الخدمية وادارة العتبة العسكرية المطهرة للاطلاع على مجريات الزيارة بذكرى استشهاد الامام الحسن العسكري عليه السلام".وأشاد المسعودي، بـ"الأجهزة الامنية والمواكب الخدمية واهالي سامراء الذين سطروا اروع صورة لوحدة العراق وخدمة الزوار".