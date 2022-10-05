انت الان تتابع خبر موسم الاصابات.. مستشفى برشلونة يستقبل ضحيتين جديدتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان برشلونة تعرض لثاني هزيمة هذا الموسم، بعد خسارته أمام إنتر ميلان 0-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2022-2023، لتضاف إلى خسارته الأولى من بايرن ميونخ 0-2 في الجولة الماضية.وأعلن النادي الكتالوني إصابة لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي خلال جلسة تدريبية عقدها الفريق (الأربعاء) في "سيوتات إسبورتيفا خوان جامبر" بمدينة برشلونة.

وأوضح برشلونة بعد خضوع اللاعب للفحوصات الطبية أن مدة غيابه تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

وجاء ذلك الإعلان بعد ساعات قليلة من تأكيد إصابة أندرياس كريستنسن مدافع الفريق بالتواء في كاحله الأيسر.

وكان كيسي لعب الدقائق الأخيرة من مباراة إنتر ميلان بعد مشاركته بديلا لجافي في الدقيقة الـ83، فيما شارك أندرياس كريستنسن بشكل أساسي قبل أن يتم استبداله في الدقيقة الـ58 لتعويضه بجيرارد بيكيه.



وبالتالي ارتفع عدد اللاعبين المصابين في برشلونة إلى 7 إصابات، وهم: رونالد أراوخو، جوليس كوندي، أندرياس كريستنسن، هيكتور بيليرين، ممفيس ديباي، فرينكي دي يونج، وفرانك كيسي.

ومن المتوقع عودة دي يونج للمشاركة مع برشلونة بعد مشاركته في التدريبات الجماعية مع الفريق بشكل طبيعي حال تعافيه بشكل تام من الإصابة التي أبعدته عن آخر مباراتين.

ويستضيف برشلونة فريق سيلتا فيجو يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

يذكر أن برشلونة اعتلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني في الجولة الماضية بفارق الأهداف مستفيدا من تعثر ريال مدريد بالتعادل أمام أوساسونا، ليتساوى معه في النقاط، ومن المنتظر أن يلتقي الفريقان وجها لوجه في الكلاسيكو بالجولة بعد المقبلة يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.