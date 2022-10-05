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بوتن يأمر بنقل إدارة زابوروجيا النووية إلى روسيا

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بغداد - ياسين صفوان - وأمر بوتن في المرسوم بنقل إدارة المحطة التي استولى عليها الجيش الروسي إلى بلاده اعتباراً من تاريخ اليوم.

ووقع بوتن، الأربعاء، كذلك قانون ضم أربع مناطق أوكرانية ومراسيم تعيين القادة الذين نصبتهم موسكو من قبل على رأسها، رسميا.


وتقضي النصوص التي وقعها الرئيس الروسي بقبول مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا “في الاتحاد الروسي”.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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