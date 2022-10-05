انت الان تتابع خبر بوتن يأمر بنقل إدارة زابوروجيا النووية إلى روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأمر بوتن في المرسوم بنقل إدارة المحطة التي استولى عليها الجيش الروسي إلى بلاده اعتباراً من تاريخ اليوم.

ووقع بوتن، الأربعاء، كذلك قانون ضم أربع مناطق أوكرانية ومراسيم تعيين القادة الذين نصبتهم موسكو من قبل على رأسها، رسميا.



وتقضي النصوص التي وقعها الرئيس الروسي بقبول مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا “في الاتحاد الروسي”.