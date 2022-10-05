انت الان تتابع خبر بعد قرار "أوبك+".. أسعار النفط تعاود الارتفاع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة "تاس" الروسية ان "العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" ارتفعت بنسبة 1.57% إلى 93.20 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 21 ايلول الماضي.

وعقدت دول مجموعة "أوبك+"، التي تضم دولا منتجة للنفط من منظمة "أوبك" وخارجها، اجتماعا في فيينا اليوم لبحث أسواق النفط واستراتيجية الإنتاج، وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في العالم، الأمر الذي سيؤثر على الطلب على الخام.

