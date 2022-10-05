انت الان تتابع خبر السومرية تنشر تشكيلة ليوث الرافدين لمواجهة لبنان في التصفيات الآسيوية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-434311-638005765567801050.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-10-05 | 16:18
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تنشر وكالة الخليج 365، التشكيلةُ الأساسية لمنتخبِ الناشئين في مباراته أمام نظيره اللبناني التي تقامُ اليوم الأربعاء في الساعة 7:45 مساء في ملعبِ السلطان قابوس في العاصمةِ العمانيّة مسقط ضمن التصفياتِ المؤهلة إلى نهائياتِ آسيا.