السومرية تنشر تشكيلة ليوث الرافدين لمواجهة لبنان في التصفيات الآسيوية

تنشر وكالة الخليج 365، التشكيلةُ الأساسية لمنتخبِ الناشئين في مباراته أمام نظيره اللبناني التي تقامُ اليوم الأربعاء في الساعة 7:45 مساء في ملعبِ السلطان قابوس في العاصمةِ العمانيّة مسقط ضمن التصفياتِ المؤهلة إلى نهائياتِ آسيا.