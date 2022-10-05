انت الان تتابع خبر التعليم تبحث مشروع إنشاء الجامعة اليابانية في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن وزيرها نبيل كاظم عبد الصاحب استقبل مدير مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق يونيدا جين والوفد المرافق له وبحثا خطوات التعاون والشراكة في مجالات التدريب وتنفيذ مشاريع البنى التحتية للمؤسسات الجامعية.وناقش الجانبان، وفق البيان، "مشروع إنشاء الجامعة اليابانية في العراق ونوعية المشاريع التي تقدمها وكالة جايكا لتطوير مسارات التعليم ومضامين مذكرات التفاهم مع عدد من الجامعات العراقية وما تتضمنه من برامج أكاديمية مشتركة ومساحات للتعاون العلمي الخاص بالتطوير والتأهيل".

واكد وزير التعليم العالي "استعداد الوزارة ومؤسساتها للمضي بالتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق وتشكيل فريق عمل وزاري لتنظيم أفق التعاون المشترك واستحصال الموافقات الأصولية وترتيب الأولويات التي تتعلق بمشاريع البنى التحتية للجامعات وبرامج التبادل الثقافي وتحديد الاختصاصات المطلوبة التي يمكن أن تخدم سوق العمل العراقية".



بدوره، أعرب مدير جايكا، عن "سعادته بهذا اللقاء ومؤشرات الاهتمام ببيئة التعاون والشراكة الدولية وتحديد الأهداف المطلوب تضمينها في المشاريع ومذكرات التفاهم التي تخص المؤسسات الأكاديمية في العراق".